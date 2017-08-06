В Крыму ввели график временного отключения света
На южном берегу Крыма запланированы временные отключения подачи электроэнергии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго России.
«6 августа, в 10:33 по Москве, отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что причиной введения такого режима стало превышение допустимой токовой нагрузки.
Агентство уточняет, что в Крыму температура воздуха достигает 38-40 градусов Цельсия, а жители активно пользуются кондиционерами.
Напомним, 28 июля отключение электричества произошло в крупнейших городах Крыма. Например, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы, закрылись продуктовые магазины.
Максим Прошкин