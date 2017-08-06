СМИ сообщили о гибели россиянина в Мексике

В мексиканском штате Кинтана-Роо на востоке полуострова Юкатан утонул гражданин России во время плавания по подводным пещерам, сказала РИА Новости почетный консул России в Канкуне Армина Вольперт.

«Его зовут Дмитрий, он постоянно проживал в Плайе-дель-Кармен (штат Кинтана-Роо)», — сказала Вольперт.

Она также уточнила, что на месте происшествия прибыли водолазы для поиска тела, в консульстве выясняют детали случившегося.

Напомним, в конце мая в инциденте также произошел инцидент с россиянином. Событие случилось 19 мая, толпа из нескольких сотен людей окружила дом Алексея Макеева и напала на него. Один из нападавших в результате травм скончался в госпитале. Сам Макеев был тяжело ранен, а позже ему предъявили обвинение в предумышленном убийстве.

Отметим, что Макеев известен в Мексике видеороликами, в которых оскорблял и угрожал гражданам страны, это и стало причиной нападения на его дом.

Максим Прошкин