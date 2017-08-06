Полиция в Мурманске задержала сторонников Навального

В Мурманске произошло задержание семерых активистов штаба политика Алексей Навального, об этом ОВД-Инфо рассказала координатор местного штаба Виолетта Грудина.

По ее словам, гражданским активистам вменяют нарушение порядка проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП), причиной задержания стала раздача газет и шаров на площади Пять Углов в центре города.

Грудина также сообщила, что ее и еще шестерых активистов доставили в отдел полиции № 1.

Ранее произошло нападение на волонтера штаба Навального в Костроме, он получил удар головой в лицо от сотрудника полиции в штатском. Инцидент произошел в субботу в одном из гайд-парков города возле агитационного куба на Октябрьской площади.

Максим Прошкин