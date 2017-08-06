Чечня стала лидером среди регионов с низким уровнем уличной преступности

Чеченская республика возглавила список регионов, в которых наблюдается низкий уровень уличной преступности, сообщает Генеральная прокуратура России.

В ведомстве подсчитали, что показатель уличной преступности в республике составил 8,9%, в этот список также вошли Дагестан, Ингушетия, Адыгея и Чукотка.

Самый высокий уровень эксперты зафиксировали в Москве — 51,7% от общего числа уличных правонарушений по всей стране. Высокий уровень также наблюдается в Санкт-Петербурге, Воронежской, Челябинской областях и Туве.

Во всех регионах самыми распространенными видами уличных преступлениями стали хулиганство, грабеж, оборот наркотиков, убийство, изнасилования.

В Генпрокуратуре также заявляют, что число уличных преступления в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году уменьшилось примерно на 13%. Всего в России было совершено около 222 тысяч преступления на улицах, скверах, площадках и т.д.

По последним данным, в России за первые шесть месяцев 2017 года совершено около 1 млн преступлений.

Максим Прошкин