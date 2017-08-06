Группа военных попыталась поднять восстание в Венесуэле

Группа вооруженных людей, одетых в военную форму, объявила о восстании против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает El Naсional.

«Мы доводим до сведения, что это не государственный переворот. Это гражданское и военное действие, направленное на восстановление конституционного порядка, а также на спасение страны от полного разрушения и прекращения убийства нашей молодежи и наших семей», — говорилось в обращении, размещенном в соцсетях.

В видео люди представились бойцами 41-й бригады Валенсии штата Карабобо, которые также заявили, что «каждый, кто откажется поддержать восстание, будет объявлен ​​военной целью».

Позже Assoсiated Press со ссылкой на главу правящей партии страны Диосдадо Кабельо сообщило, что на военной базе Фуэрте-Парамакай, штат Карабобо, произошла «террористическая атака».

The Latest: Venezuela ruling party chief says there's been a "terrorist" attack at a military base. https://t.co/xseVlWmD1v — The Associated Press (@AP) August 6, 2017

Кабельо объявил, что нападавшие арестованы.

Напомним, в последние годы Венесуэла переживает острый экономический кризис. В стране долгое время сохраняется дефицит продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.

В середине июля на референдуме, который организовала оппозиция, 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, которую также предложил Мадуро. Президент выступает за создание Конституционной ассамблеи (Учредительного собрания), которая заменит парламент и сможет изменять конституцию.

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В августе в стране начало работать Учредительное собрание. Спустя несколько дней Мадуро обвинил генпрокурора страны в защите оппозиции, которая выступает против работы органа. Члены ассамблеи приняли решение отправить генпрокурара страны в отставку, генеральный прокурор покидать свой пост отказался.

Максим Прошкин