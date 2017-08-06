Группа военных попыталась поднять восстание в Венесуэле
Группа вооруженных людей, одетых в военную форму, объявила о восстании против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает El Naсional.
«Мы доводим до сведения, что это не государственный переворот. Это гражданское и военное действие, направленное на восстановление конституционного порядка, а также на спасение страны от полного разрушения и прекращения убийства нашей молодежи и наших семей», — говорилось в обращении, размещенном в соцсетях.
В видео люди представились бойцами 41-й бригады Валенсии штата Карабобо, которые также заявили, что «каждый, кто откажется поддержать восстание, будет объявлен военной целью».
Позже Assoсiated Press со ссылкой на главу правящей партии страны Диосдадо Кабельо сообщило, что на военной базе Фуэрте-Парамакай, штат Карабобо, произошла «террористическая атака».
The Latest: Venezuela ruling party chief says there's been a "terrorist" attack at a military base. https://t.co/xseVlWmD1v— The Associated Press (@AP) August 6, 2017
Кабельо объявил, что нападавшие арестованы.
Напомним, в последние годы Венесуэла переживает острый экономический кризис. В стране долгое время сохраняется дефицит продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.
С апреля в Венесуэле проходят акции протеста с требованием отставки Мадуро. После принятия решения предоставить президенту право действовать в обход парламента протесты только активизировались.
В середине июля на референдуме, который организовала оппозиция, 98% избирателей проголосовали против конституционной реформы, которую также предложил Мадуро. Президент выступает за создание Конституционной ассамблеи (Учредительного собрания), которая заменит парламент и сможет изменять конституцию.
В августе в стране начало работать Учредительное собрание. Спустя несколько дней Мадуро обвинил генпрокурора страны в защите оппозиции, которая выступает против работы органа. Члены ассамблеи приняли решение отправить генпрокурара страны в отставку, генеральный прокурор покидать свой пост отказался.
Максим Прошкин