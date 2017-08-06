На трассу М-7 «Волга» упал пешеходный мост

Обрушение пешеходного моста произошло на трассе М-7 «Волга» на 305 км в населенном пункте Пировы-Городища во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте местного МЧС.

«В ходе ДТП пострадало 2 человека, оба доставлены в Вязниковскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что движение на данном участке трассы затруднено, на месте происшествия работает спецтехника.

По предварительной информации, причиной обрушения мог стать строительный кран, который задел мост. В момент обрушении по мосту шел человек.

Максим Прошкин