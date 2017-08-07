Экс-губернатору Сахалинской области продлили арест до ноября

Суд в Сахалинской области принял решение продлить срок заключения под стражей бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину до 9 ноября, сообщает РИА Новости.

«Срок заключения под арестом, назначенный ранее, истекает 9 августа, судья Елена Поликина приняла решение продлить арест на следующие три месяца», — говорится в сообщении.

Суд также продлил арест двум другим фигурантом этого же дела бывшему вице-премьеру области Сергею Карепкину и экс-советнику Андрею Икрамову.

Под домашним арестом останется и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николай Борисов, добавляет РИА Новости.

Ранее защита Хорошавина заявляла, что у экс-губернатора случился инсульт и у него держится высокое давление. Однако источники информагентства утверждают, что этот диагноз не подтверждается.

Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете.

По данным предварительного следствия, экс-губернатор и его подчиненные систематически получали от предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, взятки в крупном и особо крупном размере за право выполнения работ по государственным контрактам.

Александра Хорошавина и его подчиненных обвиняют в получении взятки на общую сумму около 522 млн рублей за период с 2009 по 2015 года.

Максим Прошкин