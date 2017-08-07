Вашингтон увидел «некоторую готовность» Москвы урегулировать конфликт на Украине

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон считает, что Россия продемонстрировала «некоторую готовность» к переговорам по поиску решения украинского конфликта. Передает Reuters слова Тиллерсона после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам госсекретаря США, Вашингтон с прагматизмом смотрит на отношения с Москвой и считает бессмысленным обрывать все связи из-за возникших разногласий.

Тиллерсон предупредил Лаврова, что ответные меры на сокращение числа дипломатов в России озвучат первого сентября.

Ранее Лавров заявлял, что почувствовал у американских коллег готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Переговоры проходили в рамках встречи представителей стран АСЕАН в Маниле.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

МИД России объявил об ответных мерах. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Также российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.

Максим Прошкин