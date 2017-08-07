Москвичи увидят «кровавую» Луну 7 августа

Жители России смогут увидеть 7 августа частичное лунное затмение, во время которого произойдет изменение цвета части лунного диска на «бордово-красный», сообщается на сайте Московского планетария.

«Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20:24 мск начнется ее погружение в земную тень», — говорится в сообщении.

Длительность природного явления составит около двух часов, т.е. наблюдать его можно будет до 22:19 по Москве. Однако не смогут его увидеть жители Чукотки и Камчатки, так как в этих регионах уже будет утро.

Ученые также напоминают, что в ночь с 12 на 13 августа ожидается «самый красивый звездопад года».

«На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды. По прогнозам ММО (Международной метеорной организации), ожидается до 100 метеоров в час», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 21 августа произойдет полное затмение Солнца, которое называют Великим американским.

Максим Прошкин