Совет Федерации отказался рассматривать жалобу сенатора на муниципальный фильтр

Сенаторы не поддержали своего коллегу Вячеслава Мархаева, который попросил профильный комитет Совета Федерации обратиться в Конституционный суд, чтобы обжаловать законность муниципального фильтра, передает РБК.

В Совете Федерации пояснили, что уже рассматривал конституционность процедуры сбора подписей для кандидатов на выборах и признал ее законной.

Мархаев, который выступал кандидатом в главы Бурятии от партии КПРФ, не смог преодолеть муниципальный фильтр для участия в региональных выборах.

О том, что Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил 18 июля, что он также не проходит муниципальный фильтр.

В свою очередь, Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» заявила о необходимости отменить муниципальный фильтр «в нынешнем виде».

Взамен Памфилова предложила разработать систему, которая «не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах».

Напомним, что Совет Федерации не в первый раз отказывается рассматривать предложения Мархаева.

В марте, после публикации фильма Фонда борьбы с коррупцией о Дмитрии Медведеве, Мархаев предложил проверить доходы премьера.

«Следует потребовать от правоохранительных органов, от Генеральной прокуратуры расследования всех фактов, связанных с доходами и имуществом премьер-министра. Соответствуют ли эти обстоятельства действительности?», - заявлял он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда не поддержала инициативу, сославшись на то, что Мархаев не сформулировал протокольное поручение, которое можно было бы обсуждать.

Вячеслав Мархаев является сенатором от Иркутской области.

Максим Прошкин