В Кремле задумались о создании коммерческих кладбищ

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг, в тексте поручений говорится о проработке вопроса по созданию коммерческих кладбищ. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По информации газеты, создание частных кладбищ поможет бороться с платным резервированием мест.

Кроме того, предлагается организовать оказание бесплатных услуг по погребению в ​рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна».

Также в документе говорится о поручении Минстрою провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ.

Отметим, что на данный момент правовые вопросы в похоронном деле регулируются на основе документа 1996 года.

Более того, новые изменения должны сократить рынок «серых» агентов, который оценивают в 120-150 миллиардов рублей.

Максим Прошкин