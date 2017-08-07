В Кремле задумались о создании коммерческих кладбищ
Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить доступность ритуальных услуг, в тексте поручений говорится о проработке вопроса по созданию коммерческих кладбищ. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
По информации газеты, создание частных кладбищ поможет бороться с платным резервированием мест.
Кроме того, предлагается организовать оказание бесплатных услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу «одного окна».
Также в документе говорится о поручении Минстрою провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ.
Отметим, что на данный момент правовые вопросы в похоронном деле регулируются на основе документа 1996 года.
Более того, новые изменения должны сократить рынок «серых» агентов, который оценивают в 120-150 миллиардов рублей.
Максим Прошкин