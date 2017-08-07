В Уссурийске объявили ЧС из-за ливневых дождей
МЧС в Приморье объявила режим чрезвычайной ситуации в Уссурийске после того, как на регион обрушились ливневые дожди. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В результате непогоды уже затопило не менее шести сел. В МЧС прогнозируют, что дожди продолжатся в ближайшие сутки, из-за чего ожидается дальнейший подъем воды.
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Кроме того, дождь повредил железнодорожные пути на участке Транссибирской магистрали между Уссурийском и Владивостоком.
В СМИ появилась информация о размытии железнодорожной колеи в Раздольном и Кипарисово, также сообщается о сошедшем составе в Баневурово.
Из-за инцидента временно приостановлена продажа билетов на пять пассажирских поездов из Владивостока.
Напомним, синоптики предупреждали о приближении тайфуна Noru в Приморский край, а в МЧС заявляли о возможном командировании дополнительных сил.
Максим Прошкин