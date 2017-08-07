СМИ: проект «Бережливая поликлиника» запустят по всей стране к президентским выборам

Стартовавший в ноябре 2016 года проект «Бережливая поликлиника» запустят по всей стране к выборам президента страны в марте, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

«Это будет один из уже реализующихся проектов, первые результаты которого можно будет предъявить избирателям в ходе кампании», — сказал собеседник газеты.

По словам другого источника издания, «просто хорошую практику» решено было внедрить «сейчас».

Напомним, проект «Бережливая поликлиника» был запущен в 2016 году в трех регионах — Ярославской и Калининградской областях, в Севастополе. Согласно проекту, время записи к врачу сокращается в пять раз, и пациент может получить помощь без очередей.

На данный момент к «Бережливой поликлинике» присоединилось 99 медицинских учреждений в 37 регионах страны.

«Ведомости» пришли к выводу, что проект «Бережливая поликлиника» действует в 16 из 17 регионов, где пройдут губернаторские выборы, во всех шести субъектах, где изберут законодательные собрания, и в пяти из 11 региональных столиц, где будут голосовать за депутатов городских дум.

По словам представителя Минздрава, 23 региона для запуска программы были определены администрацей президента, Минздравом и «Росатома», а остальные присоединились сами. По какому принципу их выбирали, собеседник «Ведомостей» пояснить отказался.

Отметим, что в «Росатоме» рассказали, что принцип «бережливого производства» взяли из идей соучредителя японского автоконцерна Toyota Тайики Оно. После перехода экс-главы компании Сергея Кириенко в администрацию президента он предложил Минздраву помочь «изменить парадигму отношений между пациентами и врачами».

Максим Прошкин