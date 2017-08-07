Деятели культуры попросили освободить экс-директора «Гоголь-центра»

Деятели культуры и искусства попросили освободить из-под стражи экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Текст обращения опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна», — говорится в тексте.

Деятели культуры и искусства ссылаются на послание Федеральному Собранию президента России Владимира Путина, в котором он заявил, что «…в делах по экономическим преступлениям использовать заключение под стражу лишь как крайнюю меру, а вместо этого применять залог, подписку о невыезде или домашний арест».

В обращении также отмечается, что «театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела „Седьмой студии“, которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами».

Под обращением подписались актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Александр Сокуров, Гарри Бардин и Павел Лунгин, журналист и телеведущий Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская и Виктор Ерофеев, худрук театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач, худрук театра им. Товстоногова Андрей Могучий, режиссер театра им. Ленсовета Юрий Бутусов, худрук электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов, музыкант Андрей Макаревич, поэт Лев Рубинштейн, арт-директор Центра имени Вс. Мейерхольда Елена Ковальская и другие.

9 августа Московский городской суд рассматрит апелляционную жалобу на решение Басманного суда о продлении меры пресечения Малобродскому.

Ранее этот суд постановил продлить арест бывшему директору «Гоголь-центра» до 19 октября. Суд также продлил до 19 октября арест бывшему бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору студии Юрию Итину (напомним, Итин находится под домашним арестом). Также до 19 октября был продлен срок следствия.

Кроме этого, на этом заседании прокуратура заявила, что Малобродский был арестован незаконно, поскольку уголовного дело в отношении него не было.

Напомним, Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Следствие утверждает, что спектакль не было поставлен, хотя спектакль несколько лет идет в «Гоголь-центре».