Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Якутске после акции в поддержку Олега Сенцова

Марию Алехину, а также Ольгу Борисову, участниц Pussy Riot, задержали в Якутске на следующий день после акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает «Медиазона».

Алехину и Борисову заподозрили в несанкционированной акции возле исправительной колонии № 1. Их увезли в отдел полиции.

Акция состоялась 6 августа. Участницы Pussy Riot развернули большой плакат с надписью Free Sentsov на мосту через озеро Сайсары в Якутске неподалеку от ИК-1, где находится Олег Сенцов.

В 2015 году суд приговорил режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию в Якутии.

Олега Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.