В Астрахани задержали главу следственного отдела полиции при получении взятки у здания МВД

В Астрахани сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела УМВД России по Астрахани Юрия Янченко. Это произошло около здания следственного управления МВД по региону в момент передачи денег. Об этом сообщили в пресс-службах управлений Следственного комитета (СК) и Министерства внутренних дел (МВД) по региону.

Янченко подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным правоохранительных органов, 4 августа он получил 500 тысяч рублей от фигуранта одного из уголовных дел через посредника. За эту сумму Янченко обещал переквалифицировать дело подозреваемого на другую статью Уголовного кодекса, по которой предусмотрено меньшее наказание.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В управлении МВД Астрахани в отношении Янченко проводится служебная проверка. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних, а его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.