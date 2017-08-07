Кремль опубликовал 47-минутный фильм об отдыхе Путина в Туве

В понедельник на сайте Кремля появилось 46-минутное видео отдыха президента России Владимира Путина в Туве.

В фильм вошли кадры подводной охоты Путина на щуку, сделанные с закрепленной на маске президента камеры GoPro, кадры, как Путин водит водный транспорт, позирует на фоне сибирской дикой природы в компании министра обороны Сергея Шойгу, егерей, охраны и руководства региона.

Новость о том, как Путин поймал щуку, стала одной из главных федеральных новостей в выходные.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин «там за одной щукой два часа» гонялся, «никак не мог ее подстрелить, но в итоге все-таки своего добился».

1—3 августа президент отдыхал в тайге в Южной Сибири. Он занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах.