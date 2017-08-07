Навальный выиграл суд против Михайлова по поводу расследования «Чайка»

Судья Люблинского суда Москвы Наталья Максимовских отказала в иске бизнесмена Сергея Михайлова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «Медиазона».

Михайлов требовал от Навального и ФБК опровергнуть утверждения, что он является авторитетом солнцевской ОПГ по прозвищу «Михась» и выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба деловой репутации.

Представитель бизнесмена заявил суду, что СМИ периодически называют Михайлова криминальным авторитетом, однако тот всегда выигрывал иски по таким делам.

В свою очередь юрист ФБК Вячеслав Гимади заявил, что Михайлов не доказал, что в расследовании говорится именно о нем.

Кроме этого, адвокат Михайлова предоставила суду копию распоряжения президента России Владимира Путина о награждении бизнесмена именными часами в 2014 году. Официально этот документ не публиковался.

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Иск к Алексею Навальному и ФБК предприниматель Сергей Михайлов подал 15 июня. Он требовал удалить упоминания о себе из фильма-расследования о генпрокуроре России Юрии Чайке.

В расследовании «Чайка» утверждалось, что сын Чайки Артем владеет долей в юридической компании, партнером в которой является Франсуа Тарен, помогавший купить Сергею Михайлову недвижимость в Швейцарии.

В прошлом году Сергей Михайлов воспользовался «правом на забвение» и через суд потребовал удалить из выдачи поисковых систем более 150 ссылок, в которых говорилось о его причастности к организованной преступности.