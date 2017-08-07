Мосгорсуд начал рассматривать жалобу на решение о депортации Али Феруза
Надежда Прусенковакорреспондент
Мосгорсуд в понедельник начал рассмотрение апелляционной жалобы на решение Басманного суда Москвы, который на прошлой неделе постановил выдворить из России автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов).
На заседании адвокаты журналиста указывали на то, что Феруз законно находится в России. Защита подчеркивала, что в данном деле отсутствует состав административного правонарушения, а сам Феруз находился в процессе получения статуса. Более того, последнее решение об отказе в предоставлении временного убежища он получил 2 мая, а трехмесячный срок об оспаривании истекал только 3 августа. Несмотря на это, решение о выдворении было принято уже 1 августа, отмечает адвокат.
«Басманный суд ссылался на объяснения инспектора ФМС по Басманному району о том, что Али с 2011 года незаконно находится в России. Это не так, ведь законность подтверждалась документами из МВД и ФМС. Но это ошибочное заявление инспектора легло в основу решения суда», — заявлял в суде адвокат Даниил Хаймович.
Также защита указывала на то, что в России проживают мама и сестра журналиста, а потому его выдворение нарушит статью 8 Конвенции о защите прав и свобод человека — право на семью.
Сам журналист рассказал, что уже дважды пытался получить статуса беженца, но получил отказ. На днях он снова подал заявление на получение статуса беженца — сразу после того, как ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры запретил высылать его из России. Феруз подчеркнул, что не может вернуться в Узбекистан, где он подвергался пыткам и преследованиям, и откуда сбежал в 2008 году. При подаче документов он неоднократно указывал на то, что его выдворение несет угрозу его жизни и здоровью и нарушает статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав и свобод человека.
Мосгорсуд решил перенести рассмотрение, чтобы защита смогла представить дополнительные документы. Следующее заседание состоится 8 августа в 10:00.
Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое постановление суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).
В суде Феруз заявил, что не признает вину. Еще до задержания журналист подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз мог законно находиться на территории страны.
Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках обеспечительных мер запретил высылать Феруза в Узбекистан до вынесения решения по его жалобе в этом суде. Суд по обращению защиты журналиста применил правило 39 Регламента суда, которое в данном случае ведет к приостановке процесса депортации, а также дал делу Феруза приоритет.
Сейчас журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово». Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил, что при конвоировании из суда Феруза избили и применили к нему электрошокер.
Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение о депортации журналиста в Узбекистан.