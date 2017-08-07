Мосгорсуд начал рассматривать жалобу на решение о депортации Али Феруза

Мосгорсуд в понедельник начал рассмотрение апелляционной жалобы на решение Басманного суда Москвы, который на прошлой неделе постановил выдворить из России автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов).

Фото: Влад Докшин/ "Новая газета"

На заседании адвокаты журналиста указывали на то, что Феруз законно находится в России. Защита подчеркивала, что в данном деле отсутствует состав административного правонарушения, а сам Феруз находился в процессе получения статуса. Более того, последнее решение об отказе в предоставлении временного убежища он получил 2 мая, а трехмесячный срок об оспаривании истекал только 3 августа. Несмотря на это, решение о выдворении было принято уже 1 августа, отмечает адвокат.

«Басманный суд ссылался на объяснения инспектора ФМС по Басманному району о том, что Али с 2011 года незаконно находится в России. Это не так, ведь законность подтверждалась документами из МВД и ФМС. Но это ошибочное заявление инспектора легло в основу решения суда», — заявлял в суде адвокат Даниил Хаймович.

Также защита указывала на то, что в России проживают мама и сестра журналиста, а потому его выдворение нарушит статью 8 Конвенции о защите прав и свобод человека — право на семью.

Сам журналист рассказал, что уже дважды пытался получить статуса беженца, но получил отказ. На днях он снова подал заявление на получение статуса беженца — сразу после того, как ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры запретил высылать его из России. Феруз подчеркнул, что не может вернуться в Узбекистан, где он подвергался пыткам и преследованиям, и откуда сбежал в 2008 году. При подаче документов он неоднократно указывал на то, что его выдворение несет угрозу его жизни и здоровью и нарушает статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав и свобод человека.

Мосгорсуд решил перенести рассмотрение, чтобы защита смогла представить дополнительные документы. Следующее заседание состоится 8 августа в 10:00.

Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Такое постановление суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. Еще до задержания журналист подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз мог законно находиться на территории страны.

Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в рамках обеспечительных мер запретил высылать Феруза в Узбекистан до вынесения решения по его жалобе в этом суде. Суд по обращению защиты журналиста применил правило 39 Регламента суда, которое в данном случае ведет к приостановке процесса депортации, а также дал делу Феруза приоритет.

Сейчас журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово». Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев сообщил, что при конвоировании из суда Феруза избили и применили к нему электрошокер.

Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение о депортации журналиста в Узбекистан.