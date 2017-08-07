Жителя Сочи осудили за репост карикатур на Иисуса Христа

Мировой судья судебного участка №101 Центрального района Сочи признал виновным местного жителя Виктора Ночевнова в «оскорблении религиозных чувств верующих» (часть 1 статьи 148 УК России), рассказал «Новой газете» адвокат Александр Попков.

Ночевнова приговорили штрафу в размере 50 тысяч рублей штрафа за размещение у себя на личной странице семи карикатур с изображением Иисуса Христа, которые он перепостил из других групп в социальной сети. Ночевнова приговорили штрафу в размере 50 тысяч рублей штрафа за размещение у себя на личной странице семи карикатур с изображением Иисуса Христа, которые он перепостил из других групп в социальной сети. До вступления приговора в силу суд оставил Ночевнова под подпиской о невыезде.

«Суд огласил приговор 2 августа. Вину Ночевнов не признал. Он не имел цели кого-то оскорбить. Сейчас после получения текста решения суда на руки будем готовить апелляцию, обжаловать этот приговор. В последнее время сочинские правоохранители примеряют на себя костюмы инквизиторов и ведут неустанную борьбу за религиозную стерильность», — сказал Попков.

Суд установил, что 32-летний Виктор Ночевнов «ввиду отсутствия устоявшихся принципов поведения, а также правильно сформировавшихся критических способностей, подвергся влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства — христианам, в результате чего стал противопоставлять себя общепринятым социальным нормам и ценностям, проявлять агрессию к вышеуказанной группе верующих, а также всем верующим».

С 20 октября 2014 года по 31 августа 2015 года Ночевнов опубликовал на своей странице во время христианских праздников Псковско-Печерской иконы Божией матери «Умиление», Иконы Божией Матери «Всецарица», Рождественского Сочельника, в канун празднования Пасхи и непосредственно во время Пасхи семи карикатур с изображением Иисуса Христа, в частности, висящего на турнике, танцующего на стадионе, занимающегося на спортивном снаряде, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

Выступивший на стадии следствия в качестве свидетеля благочинный церквей Сочи и настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский заявил, что расценивает карикатуры как кощунство, разжигание межрелигиозной розни, провокацию и оскорбление чувств верующих православных христиан. Он сослался на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви — иконопочитание. Настоятель назвал карикатуры провокационными из-за «сниженного использования священного образа».