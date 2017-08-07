У Кирилла Серебренникова забрали загранпаспорт

Правоохранительные органы забрали загранпаспорт у Кирилла Серебренникова. Об этом режиссер рассказал в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

«До сих пор я — лишь свидетель [по делу „Седьмой студии“], но у меня забрали загранпаспорт, я не могу выехать за границу. В сентябре я должен ставить в Штутгарте сказочную оперу „Ганс и Гретель“ Энгельберта Хумпердинка. Надеюсь, что мне удастся выполнить свои обязательства по контракту», — сообщил он.

Режиссер подтвердил, что премьера балета «Нуреев» в Большом театре планируется на конец 2017 года.

Серебренников рассказал, что с ним связался директор театра Владимир Урин и сообщил, что «Нуреева» планируют показать 9 и 10 декабря.

Напомним, 11 июля в Большом театре должна была состояться премьера балета «Нуреев» в постановке Серебренникова и хореографа Юрия Посохова. За несколько дней до премьеры руководство Большого театра объявило о переносе спектакля из-за его неготовности.

Позже ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что премьеру «Нуреева» отменили по прямому распоряжению министра культуры России Владимира Мединского, усмотревшего в балете пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В Большом театре вмешательство министра отрицают.

В мае художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников стал свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной компании «Седьмая студия».

23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, в частности, в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова, сам режиссер был допрошен. По уголовному делу он проходит в качестве свидетеля.