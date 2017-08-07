СК возбудил уголовное дело после аварии на якутском руднике «Мир»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварии на алмазном руднике «Мир» в Якутии, принадлежащем компании «Алроса». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Следователи уже допросили сотрудников предприятия, которые в день аварии работали на руднике, а также изъяли документы, связанные с проведением подземных работ.

На данный момент спасатели подняли на поверхность 143 горняков, в шахте остаются еще как минимум восемь рабочих.

Напомним, алмазный рудник в городе Мирный затопило 4 августа из-за прорыва воды. На момент аварии в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. 5 августа самостоятельно вышел на связь со спасателями один из заблокированных под землей горняков Алишер Мирзаев.

Глава МЧС России Владимир Пучков на оперативном совещании ввел в Мирном режим чрезвычайной ситуации.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов «Алроса». В прошлом году на нем было добыто 3,19 млн карат.