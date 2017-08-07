Прокуратура запросила для главы Samsung 12 лет лишения свободы

Прокуратура Южной Кореи запросила 12 лет лишения свободы для вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна, передает Associated Press.

По версии следствия, Samsung перевела на счет компаний, связанных с подругой бывшего президента страны Чхве Сун Силь, около 43,3 млрд вон ($38 млн).

На суде прокурор заявил, что этот инцидент — пример типичных «уютных связей» между правительством Южной Кореи и крупными предприятиями в стране.

Сам Ли Чжэ Ён сообщил суду, что не был знаком с подругой президента. Его защита заявила, что не отрицает перевод крупной суммы на счет компании. В Samsung, по утверждению защиты, не знали о том, что фонд контролируется подругой президента.

Главу Samsung арестовали в феврале 2017 года. В октябре 2016 года СМИ сообщили, что 60-летняя шаманка, адепт мистической секты «Енсеге» Чхве Сун Силь фактически управляет страной, а также вынуждает крупные компании делать пожертвования в подконтрольные ей фонды.

Президенту Южной Кореи Пак Кын Хе из-за скандала объявили импичмент и предъявили обвинения в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной тайны. Пак Кын Хе взяли под стражу, а ее подруге дали реальный срок по делу о коррупции.