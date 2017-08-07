Ректор Крымского федерального университета подал в отставку

Ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Донич подал в отставку, передает РБК.

Проректор университета Сергей Юрченко рассказал изданию, что «может подтвердить» появившуюся ранее информацию об отставке ректора. «Нахожусь в отпуске, поэтому другой информацией не располагаю», — цитирует его издание.

Ранее об отставке Донича сообщало «Крыминформ» со ссылкой на источник в Минобразования. По данным издания, приказ об отставке уже готов и на место Донича назначат Андрея Фалалеева.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов в апреле пообещал отправить Донича в отставку. Он назвал ректора «якорем, гирями на ногах КФУ».

Сергей Донич в разное время работал министром здравоохранения Крыма, первым зампредом Верховного Совета Крыма и главврачом Республиканской клинической больницы имени Семашко. В 2014 году он стал ректором КФУ имени Вернадского.