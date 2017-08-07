На Украине задержали одного из распространителей вируса Petya.A

Украинская полиция задержала подозреваемого в распространении вируса Petya.A, который в конце июня на время парализовал работу ключевых объектов инфраструктуры Украины. Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины по Черниговской области.

По данным правоохранительных органов, 51-летний мужчина из Днепропетровской области выложил в файлообменниках и соцсетях видео с описанием процесса запуска вируса Petya.A на компьютерах и прикрепил к нему ссылку на вредоносное программное обеспечение. Сам мужчина рассказал, что после хакерской атаки в июне этого года он загрузил вирус к своему аккаунту на файлообменном сервере, а ссылки на файл загрузил в свой блог.

В полиции установили, что Petya.A был скачен 400 раз. Как выяснили следователи, вредоносное ПО скачивали компании, чтобы скрыть следы «своей преступной деятельности и уклонение от уплаты штрафных санкций государству».

В ходе обысков в квартире мужчины полиция обнаружила компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус, а также файлы с вредоносным ПО. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин).

В конце июня компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Позднее стало также известно об атаках на компьютеры в США, Индии и Китае.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы.