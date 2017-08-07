ЕСПЧ принял жалобу активиста после нападения на ЛГБТ-центр в Петербурге

Европейский суд по правам человека принял жалобу активиста Дмитрия Чижевского, который потерял зрение на один глаз после нападения на ЛГБТ-центр LaSky в Петербурге в 2013 году, сообщается на сайте «Российской ЛГБТ-сети».

Адвокат активиста Ольга Цейтлина рассказала, что у защиты есть документы, свидетельствующие о том, что «мотив ненависти к ЛГБТ был фактически очевиден для национальных властей», однако суд отказался переквалифицировать обвинение как причинение тяжкого вреда здоровью по мотиву ненависти (статья 111 УК России).

Адвокат считает, что это свидетельствует «о нежелании российских властей эффективно выявлять и расследовать проявления насилия к ЛГБТ, что равнозначно их официальному принятию и попустительству».

Напомним, в ноябре 2013 года двое человек в масках с пневматическими винтовками ворвались в центр, несколько раз выстрелили в собравшихся и убежали. В результате пострадали несколько человек.

Позднее открыли дело по статье 213 УК (хулиганство), но в марте 2015 года его приостановили в связи с неустановлением обвиняемого.