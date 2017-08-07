Мать убитого журналиста Бузины обратилась в ЕСПЧ с иском против Украины

Валентина Бузина, мать убитого в 2015 году в Киеве журналиста Олеся Бузины, подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил в фейсбуке ее адвокат Ренат Кузьмин.

«Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина», — написал он.

Кузьмин отметил, что «генпрокурор, глава СБУ и президент, предварительно сговорившись, отказали потерпевшей даже в личном приеме, не говоря уже о чем-то большем».

К участию в деле в ЕСПЧ против Украины, по его словам, будут подключены «ведущие европейские эксперты по правам человека и лучшие европейские юристы, которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать».

Ранее адвокат заявлял, что основаниями для подачи иска является то, что Украина не обеспечивает быстрого, полного и независимого расследования убийства Бузины.

Журналиста застрелили в апреле во дворе дома, где он жил. Неизвестные скрылись на Ford Focus. Позднее по подозрению в причастности к убийству задержали и арестовали Дениса Полищука и Андрея Медведько. Оба категорически отрицают свою вину.

В конце июня Дениса Полищука отпустили под залог, однако в начале июля его арестовали повторно. На данный момент, сообщает ТАСС, Медведько и Полищук находятся на свободе: суд выпустил их под личное обязательство.