Во время рейда в Москве избили посетителей клуба «Рабица» и задержали его соучредителя

В Москве задержали одного из учредителей клуба «Рабица» Ивана Радзиевского, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

6 августа, «в ходе проведения операции "Мак" оперативники задержали Радзиевского в помещении его клуба. В ходе личного досмотра в карманах брюк у него нашли амфетамин и мефедрон массой чуть больше одного грамма», — рассказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, возбуждено уголовное дело. Полиция оценивает изъятое количество наркотиков как крупное. Максимальное наказание в его случае в соответствии со статьей 228 УК России составляет до десяти лет лишения свободы.

Источник РИА Новости добавил, что Радзиевский дал признательные показания.

В МВД подтвердили, что 6 августа в 8:50 во время проведения оперативных мероприятий на Ольховской улице задержали мужчину, у которого обнаружили «пакет с неизвестным веществом».

Однако другие СМИ рассказали, что спецоперация в клубе проходила очень жестко.

Так, по данным собеседника РБК, рано утром «в клуб ворвались люди в штатском», «они избивали музыкантов и посетителей».

Скриншот с видео, записанного посетителем клуба «Рабица». Работают «сотрудники в штатском». Полностью видео смотрите тут

Источник «Медиазоны» сообщил, что представившиеся сотрудниками полиции неизвестные избили посетителей и сломали элементы оформления. Команду «Рабицы» и двух посетителей отвезли позднее в отделение полиции. После разбирательства всех, кроме Радзиевского, отпустили.