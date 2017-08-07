По делу о похищении министра строительства Дагестана задержали полковника полиции

По делу о похищении министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова задержали полковника полиции Магомеда Омарова, его подозревают в организации преступления. Об этом сообщает издание «Новое дело». В пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону «Новой газете» подтвердили, что задержанным является именно Магомед Омаров.

По данным издания «Новое дело», Омаров работал начальника охраны дома правительства республики и является родственником братьев Залкипа и Яхъю Алискантовых, задержанных ранее по подозрению в причастности к похищению министра.

Информацию из соцсетей о том, что Омаров является родственником главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, в пресс-службе администрации главы республики отвергли. «Омаров не является штатным сотрудником администрации», — сообщили изданию.

В пресс-службе СК «Новой» заявили, что «не изучали родственные связи Омарова».

Магомеду Омарову уже предъявили обвинение. 3 августа на сайте СК по региону появилась новость о том, что в отношении 57-летнего жителя Махачкалы возбуждено дело по статьям «похищение человека организованной группой» и «вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере». О том, что речь идет именно об Омарове, «Новой газете» подтвердили в пресс-службе СК.

В сообщении СК отмечается, что Омаров «разработал предварительный план похищения, определив себя руководителем организованной группы».

О похищении министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики стало известно 24 июля. Сам инцидент произошел 20 июля в Махачкале.

Подозреваемых в причастности к похищению задержали на следующий день. Это произошло во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей (по данным Life, всего похитители требовали 70 млн руб.). Подозреваемых задержали сотрудники управлений МВД и ФСБ России по Дагестану.