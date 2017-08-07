В России запустили железную дорогу в обход территории Украины

В Ростовской и Воронежской областях ввели железную дорогу, которая проходит в обход территории Украины, передает Интерфакс.

«Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, интенсивность движения на участке будет нарастать, «соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами».

В октябре прошлого года Минобороны сообщило, что железную дорогу в обход Украины запустят в августе 2017 года. На участке планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций. Строительсво дороги началось в апреле 2015 года.