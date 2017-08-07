Роскомнадзор не счел оскорбительным мем с главой Кургана в образе персонажа «Игры престолов»

Администрация Кургана пожаловалась в Роскомнадзор на мем на сити-менеджера Андрея Потапова в образе персонажа сериала «Игра престолов» Эддарда Старка. Однако ведомство не увидело оскорблений, сообщает Znak.com.

«Мы не усматриваем здесь каких-либо оскорблений и, скорее всего, посоветуем обращаться в суд», — заявила изданию заместитель начальника отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций Нина Крылова.

Накануне информационное агентство «Уральский меридиан» опубликовало матриал «Зима близко» о ситуации с жилыми домами. По данным агентства, они могут остаться без отопления, поскольку собственник котельных Евгений Брагин решил их продать.

Иллюстрацией к материалу послужил популярный мем с отсылкой к сериалу «Игра престолов»: фотография персонажа Эддарда Старка с мечом. Однако был сделан коллаж, и вместо лица Старка оказалось лицо руководителя администрации Кургана Андрея Потапова.

Мэрия потребовала от «Уральского меридиана» удалить иллюстрацию, поскольку сочла, что она не имеет отношения к теме подготовки к отопительному сезону в Кургане.

«Администрация города Кургана расценивает данную информацию как порочащую деловую репутацию юридического лица», — отметил первый заместитель руководителя администрации Андрей Жижин.

Автор публикации Илья Винштейн объяснял Znak.com, что счел коллаж интересной аналогией, поскольку курганцы ждут зимы с таким же ужасом, как и персонажи сериала.

«Я не могу удалять каждую картинку, которая не нравится администрации Кургана», — добавил он.

Винштейн также отметил, что деловая репутация администрации Кургана зависит не от картинок в интернете, а о того, как они борются с проблемами в городе.