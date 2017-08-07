В Петербурге участника антикоррупционного митинга оштрафовали за «удар в спину» омоновцу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей участника акции 12 июня Владимира Абросимова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК России). Сам Абросимов признал свою вину.

Директор Росгвардии Сергей Меликов ранее сообщил, что на сотрудника ОМОНа напали с ножом 12 июня. По словам Меликова, «средства защиты позволили ему остаться невредимым». Однако Следственный комитет опроверг эту информацию. Следствие сообщило, что подозреваемый во время проведения несанкционированного митинга, «ударил кулаком по спине полицейского».

Ранее в Петербурге по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержали 17-летнего Дмитрия Мякшина. По версии следствия, подросток при задержании выбил зуб сотруднику правоохранительных органов.

В Москве Басманный суд отправил под домашний арест школьника Михаила Галяшкина, которого обвинили в распылении на Тверской в Москве перцового баллончика в лицо сотруднику.