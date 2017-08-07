Русскоязычная «Википедия» получила в дар от «Яндекса» 3,5 млн рублей
«Яндекс» пожертвовал некоммерческой организации «Викимедиа РУ» 3,5 млн рублей на развитие российских проектов энциклопедии, сказал РБК исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
По его словам, деньги будут вложены в «Викиновости», «Викигид», «Викиданные», «Викитеку», «Викисловарь» и другие.
Как говорится сообщении «Яндекса», «Викимедиа РУ» занимается проектами «очень близки» компании по духу.
«В некотором смысле мы с ними работаем над одним и тем же — над доступностью и открытостью информации, просто разными способами», — считают в «Яндексе».
Отметим, что спонсором стало подразделение «Издательство Яндекса»., которое создали в 2016 году для развития культурных и образовательных инициатив.
Максим Прошкин