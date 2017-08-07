Минприроды снова уволило директора нацпарка в Сочи

Экс-директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского сначала восстановили в должности, а потом снова уволили. Об этом сам Пеньковский рассказал Интерфаксу.

«Сегодня мне по почте прислали два приказа Минприроды. Сначала пришел приказ о восстановлении меня на работу, а затем о расторжении со мной трудового договора», — сказал собеседник агентства.

По словам бывшего директора нацпарка, на документах стоят подписи заместителя главы Минприроды Мурата Керимова.

Напомним, в начале августа в СМИ появилась информация, что племянница вице-премьера Дмитрия Рогозина Дарья Филиппова назначена на должность директора нацпарка Сочи, второго самого посещаемого туристами в стране парка после московского Лосиного Острова, вместо Николая Пеньковского, который занимал эту должность на протяжении 15 лет.

Позже Минприроды сообщило изданию, что в отношении Пеньковского ведется ведомственная проверка, а Филиппова будет временно руководить парком до ее окончания. После этого она уступит место сотруднику министерства. При этом источники газеты заявили, что назначение Филипповой было инициировано не Рогозиным, а самим Минприроды, чтобы добиться отставки Пеньковского.

В свою очередь, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов направил письмо министру Минприроды Сергею Донскому, в котором заявил, что «считает нецелесообразным» назначение на должность директора нацпарка Сочи Дарьи Филипповой.

В письме Устинов сообщает, что в ходе изучения кандидатуры Филипповой выяснилось, что она получила образование по специальности «журналистика», а также «работала в различных коммерческих и общественных организациях, не имеющих отношения к сфере охраны природы».

«За последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений», — говорится в тексте письма.

Позже в СМИ появилась информация, что Устинов в телефонном разговоре с главой Минприроды Сергеем Донским предложил назначить на должность директора национального парка Сочи «своего человека» — министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина.

Однако эту информацию опровергла помощница Устинова Наталья Вишнякова, она заявила, что кандидатура Еремина «даже не обсуждается» в полпредстве.

Спустя несколько дней, 6 августа с речью выступила и сама Дарья Филлиппова, которая написала открытое письмо в «Комсомольскую правду».

В статье она рассказала о «давлении», которое оказывается на нее в СМИ, а также прокомментировала «40 административных правонарушений».

«И о каких 40 административных нарушениях говорится в его письме на имя С.Е.Донского? Неужели речь идет о штрафах за неправильную стоянку машины, на которую я давно оформила доверенность? При чём здесь это? Или для "полноты картины" для моей дискредитации не хватало фактов?», — говорится в письме.

Филиппова отмечает, что она хотела «просто работать замом».

Максим Прошкин