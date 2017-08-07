Курс биткоина достиг исторического максимума

Стоимость биткоина 7 августа возросла до 3400 долларов за один BTC, что является историческим максимум. Данные взяты с агрегатора торговой информации с бирж криптовалют Coinmarketcap.com.

Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, цена за один ВТС составила 3309 долларов.

По мнению экспертов, рост цены объясняется, во-первых, обновлением базового протокола работы биткоина, что позволило увеличить пропускную способность сети.

А, во-вторых, из-за выделения новой валюты со своими правилами работы, Bitcoin Cash, внутри Bitcoin, однако она быстро обесценилась.

«Кажется, что все те деньги, что пошли на то, чтобы увеличить стоимость Bitcash, теперь перекочевали обратно в Bitcoin»,— заявил Business Insider аналитик торговой биржи eToro Мэти Гринспен.

В России с начала года около 6% пользователей антивируса «Лаборатории Касперского» подверглись атакам вируса, который устанавливает специальное программное обеспечение для майнинга биткоинов, передает RNS заявление эксперта «Лаборатории Касперского» Антона Иванова.

Как рассказал «Новой газете» директор по маркетингу компании Cezurity Дмитрий Попович, майнинг биткоинов не позволяет хакерам заработать много денег скаждого зараженного компьютера.

«Сколь-нибудь ощутимые деньги можно получить лишь за счет очень широкого распространения (массовости) заражения», — добавляет Попович.

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Отметим, что под майнингом понимается получение криптовалюты за обслуживание ее инфраструктуры, то есть за выполнение связанных с ней расчетов. Одно из самых популярных применений криптовалют — ​торговля в так называемом «даркнете». С помощью анонимных площадок, которые доступны через браузер Tor, можно покупать и продавать за криптовалюты незаконные товары и услуги, например, наркотики, оружие, поддельные документы.

Максим Прошкин