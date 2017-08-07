В правительстве задумались о выделении 1 млрд рублей «Матч-ТВ» на освещение Универсиады
Правительство России подготовило документ, согласно которому «Матч-ТВ» может получить субсидии на сумму около 1 млрд рублей, чтобы провести трансляцию Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В тексте документу говорится, что в 2018 году телеканалу могут выделить 790,6 млн рублей, а в 2019 году еще 197,6 млн рублей в рамках программы «Развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».
Предполагается, что деньги пойдут на аренду оборудования, получение лицензий, разрешений и частот для обеспечения вещания, а также на создание архивов, сканирование и перезапись аудио- и видеоматериалов и документов.
Из пояснительной записки следует, что проект разрабатывался по поручению президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.
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УниверсиАД
Напомним, в 2013 году Красноярск был выбран столицей зимней Универсиады 2019. Проведение игр обойдется российским налогоплательщикам примерно в 50 млрд рублей.
Максим Прошкин