В правительстве задумались о выделении 1 млрд рублей «Матч-ТВ» на освещение Универсиады

Правительство России подготовило документ, согласно которому «Матч-ТВ» может получить субсидии на сумму около 1 млрд рублей, чтобы провести трансляцию Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте документу говорится, что в 2018 году телеканалу могут выделить 790,6 млн рублей, а в 2019 году еще 197,6 млн рублей в рамках программы «Развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Предполагается, что деньги пойдут на аренду оборудования, получение лицензий, разрешений и частот для обеспечения вещания, а также на создание архивов, сканирование и перезапись аудио- и видеоматериалов и документов.

Из пояснительной записки следует, что проект разрабатывался по поручению президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

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Напомним, в 2013 году Красноярск был выбран столицей зимней Универсиады 2019. Проведение игр обойдется российским налогоплательщикам примерно в 50 млрд рублей.

Максим Прошкин