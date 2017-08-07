ФАС обнаружила неэффективное расходование 25 млн рублей в Санкт-Петербурге

Федеральная антимонопольная служба заподозрила администрацию муниципального округа «Черная речка», которая заключила 14 контрактов на общую сумму более 25 млн рублей без проведения торгов, в нарушении антимонопольного законодательства, сообщается на сайте службы.

По информации ФАС, администрация закупала билеты по ценам, завышенным в два-три раза от их реальной стоимости. Практически все технические задания составлялись той же организацией, с которой был заключен контракт, программы большинства мероприятий были согласованы с муниципалитетом заранее, настаивают в ведомстве.

Ранее «Transparency International» Россия также проводила расследование в отношении администрации. Им удалось выяснить, что чиновники приобретали билеты на несуществующие или уже прошедшие мероприятия, а также оплачивали вход в бесплатные музеи за счет бюджетных средств.

Отметим, что глава муниципалитета Сергей Азаренков уже подал в отставку.

«В соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей», — информирует ФАС.

Материалы дел переданы уполномоченному должностному лицу антимонопольного органа для возбуждения административного производства.

Максим Прошкин