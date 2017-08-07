В Крыму временно отключили электроснабжение

Минэнерго России приняло решение ввести график временного отключения энергоснабжения из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министерства.

По информации РИА Новости, в результате без света остались около 108 тысяч человек.

О том, что в южной части полуострова уже временно отключали электричество сообщалось 6 августа.

В министерстве уточняли, что причиной введения такого режима стало превышение допустимой токовой нагрузки.

Отмечается, что в Крыму температура воздуха достигает 38-40 градусов Цельсия, а жители активно пользуются кондиционерами.

Напомним, 28 июля отключение электричества произошло в крупнейших городах Крыма. Например, в Симферополе отключились светофоры, встали троллейбусы, закрылись продуктовые магазины.

Максим Прошкин