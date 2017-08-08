S&P допустило возможную приостановку экспорта российского газа в Европу из-за санкций США

Закон о новых санкциях США против России, подписанный американским президентом Дональдом Трампом, может создать трудности для обслуживания существующих и строящихся российских газопроводов, а также вызвать временное прекращение поставок газа из России в Европу. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства S&P Елена Ананькина и Саймон Редмонд, передает РБК.

При этом как отмечают эксперты, в новом законе США о санкциях против России отсутствуют прямые ограничения российских трубопроводных проектов по поставке энергоносителей. Это, по мнению аналитиков, дает Трампу и его союзникам свободу действий в вопросах применения санкций в каждом конкретном случае.

Речь идет о таких мерах как ограничение финансирования со стороны экспортно-импортных банков, а также введение запрета на поставки оборудования и валютных операций. Кроме того, санкции могут ограничить доступ к технологиям или услугам, которые необходимы для завершения строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Такие меры потребуют поиска альтернативных технологических решений, что в итоге может привести к уменьшению доходности проектов.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. В тот же день документ вступил в силу.

Помимо санкций в отношении России, Ирана и КНДР, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

Законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса.

После этого МИД России объявил об ответных мерах. В частности, было заявлено, что с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Кроме того, российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.