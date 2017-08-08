NBC рассказал о планах США начать военную компанию против ИГ на Филиппинах

Министерство обороны США разрабатывает план военной операции на Филиппинах против боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». Вмешательство в антитеррористическую операцию филиппинской армии в США намерены объяснить угрозой ИГ союзникам страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает телеканал NBC news со ссылкой на представителей американского военного ведомства.

Как отмечает телеканал, о планах наносить удары по позициям боевиков на Филиппинах может быть объявлено уже во вторник. Уточняется, что в ходе операции предполагается использование беспилотников.

Ранее в понедельник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на саммите представителей стран АСЕАН в Миниле завил, что Вашингтон активно делится с филиппинскими властями разведывательной информацией и предоставил им несколько легких самолетов для воздушной разведки. Тиллерсон подчеркнул, что не видит никакого противоречия в том, что США помогают Маниле, несмотря на факты нарушения местными властями прав человека.

Напомним, правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обвинили президента Филиппин Родриго Дутерте в гибели людей в результате внесудебных казней в стране. По данным организаций, Дутерте не препятствовал внесудебным казням в процессе борьбы местных властей с наркотиками.