В России вручили первый диплом кандидата наук по теологии

Протоиерей Павел Хондзинский получил первый в истории России диплом кандидата наук по теологии. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе министерства образования и науки России.

В министерстве отметили, что сначала Хондзинский написал диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук, что отражено в тексте работы и официальных отзывах.

Защита диссертации состоялась 1 июня – за неделю до приказа Минобрнауки о введении в России степени кандидата теологии и доктора теологии. В силу приказ вступил 25 июня.

Однако аттестационное дело Хондзинского в ведомстве получили только 28 июня. В результате Высшая аттестационная комиссия (ВАК) приняла решение присвоить ученому «новую» степень, поскольку присудить «старую» степень кандидата философских наук теологу после вступивших в силу изменений стало невозможно, пояснили в Минобрнауки.

Напомним, защита первой диссертации по теологии в России состоялась 1 июня этого года.

Ученые, считающие, что в данном случае речь идет не о науке, а о распространении влияния РПЦ с использованием административного ресурса, подали апелляцию на первое в России присуждение степени кандидата теологии.