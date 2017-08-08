Опрос выявил сокращение числа довольных условиями работы учителей

Доля учителей, которым «все нравится в их работе в школе» в 2016 году упала с 42% до 22%. При этом число недовольных зарплатой преподавателей выросло с 28 до 34%. Это следует из опроса, проведенного Высшей школой экономики и «Левада-центром», пишут «Ведомости».

Как отмечает газета, 22% довольных своей работой учителей – самый низкий процент за последние четыре года проведения опроса. До этого наименьшие показатели были в 2014 году, когда количество довольных своей работой педагогов составило 28%.

Увеличение недовольных своей зарплатой преподавателей, по словам одного из авторов исследования Марины Пинской, связано со «всплеском инфляции» в 2015 году.

Согласно данным опроса, половина учителей в среднем получают на основном месте работы менее 20 тысяч рублей в месяц, а средний заработок педагогов в 2016 году составил 25 975 рублей. Как отмечает газета, это существенно меньше, чем по официальной статистике Росстата, согласно которой средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ в 2016 году составила 33 338 руб.

Таким образом, педагоги по-прежнему не могут отказаться от сторонних заработков и сосредоточиться на основной работе в своей школе, резюмируют «Ведомости». На это готовы пойти 64% опрошенных, но при условии, если их зарплата будет почти вдвое выше текущей.

Газета также отмечает, что в «майских указах» президента России Владимира Путина ставилась цель увеличения зарплаты учителям, чтобы к 2018 году она вдвое превышала среднюю заработную плату по региону и чтобы педагоги могли не заниматься совместительством.