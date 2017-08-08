Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу, полностью отбыв срок по «болотному делу»

Осужденный по «болотному делу» лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу после 4, 5 лет заключения в колонии. Об этом в фейсбуке сообщила его жена Анастасия.

Напомним, Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

С февраля 2013 Удальцов находился под домашним арестом, а 24 июля 2014 года суд приговорил обоих к четырем с половиной годам лишения свободы.