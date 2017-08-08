Мосгорсуд приостановил выдворение автора «Новой газеты» Али Феруза

Мосгоруд приостановил решение Басманного суда о выдворении автора «Новой газеты Али Феруза» из-за решения Европейского суда по правам человека. Однако до окончательного решения ЕСПЧ суд постановил содержать Феруза в СУВСИГе.

Суд по просьбе адвоката Феруза Филиппа Шишова приобщил несколько решений об отказе в предоставлении убежища на территории России, а также перевод решения ЕСПЧ и письмо «Новой газеты» о том, что Нурматов является ценным сотрудником и документ о том, что он получает стипендию.

Суд также удовлетворил ходатайство о допросе матери Феруза Зои Нурматовой.

Во время выступления в зале суда Нурматова рассказала, что у нее было 10 детей, но осталось пятеро. На вопрос судьи о том, все ли дети Нурматовой имеют российское гражданство, он ответила утвердительно.

«Все, кроме сына (Али Феруза), он тоже хотел, но потерял говорит, паспорт», - уточнила она.

Нурматова также уточнила, что Али жил с ней и семьей до 10 класса, после чего уехал в Узбекистан получат среднее образование.

«Жена его (Али Феруза, - ред.) мне так рассказывала, она потом у нас осталась работать на зиму, у меня операция была на сердце, она мне помогала», - рассказала Нурматова.

На вопрос судьи о том, помогал ли Али своей матери после отъезда в Москву, она ответила, что он прислал ей 60 тысяч рублей на операцию на глаза из-за катаракты.

Адвокат Феруза спросил его мать, знает ли она, почему Али боится возвращаться в Узбекистан.

«Мы не понимали, почему его задержали. Он не был агрессивным, хорошо учился в школе, непьющий, некурящий, драться совсем не может. Его там ночью избили, жена так сказала. Он сам ничего не говорит», - рассказала Нурматова.

Сам Али Феруз во время выступления в суде сказал, что постоянно поддерживает связь с матерью, помогает ей, посылает ей деньги, чтобы заплатить за свет в доме.

«Я часто не мог к ней поехать, говорил, что как только получу документы на статус беженца, сразу к ней приеду», - говорит Феруз.

На вопрос журналистов о том, почему Али боится возвращаться в Узбекистан, он сказал, что там его «ждет медленная мучительная смерть».

«Я больше трех лет нахожусь в статусе получения убежища, и все это время не было претензий со стороны МВД. Претензии появились только в этом году, в марте, после того, как я написал статьи про Узбекистан, про выборы там. Я считаю, это связано с моей журналистской деятельностью», - пояснил Феруз.

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Напомним, 1 августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) из России в Узбекистан. Такое постановление суд вынес после того, как 1 августа на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

В суде Феруз заявил, что не признает вину. Еще до задержания журналист подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз мог законно находиться на территории страны.

Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать Феруза в Узбекистан до вынесения решения по его жалобе в этом суде.