Помилованные Путиным жительницы Сочи вышли на свободу

Две жительницы Сочи Марина Джанджгава и Аник Кесян, осужденные по статье «госизмена» за смс-переписку и помилованные президентом России Владимиром Путиным, вышли на свободу, сообщает Интерфакс.

Джанджгава и Кесян содержались в СИЗО № 2 «Лефортово». В вологодской колонии продолжает находиться Инга Титусани, осужденная за аналогичное преступление.

29 июля глава государства подписал указ о помиловании Кесян и Джанджгавы. Он вступил в силу через десять дней. После этого адвокат Иван Павлов заявил, что будет добиваться отмены приговора житеьницам Сочи.

В 2015 году Кесян приговорили к восьми годам лишения свободы за переписку в 2008 году с грузинским приятелем Мамукой Лукава, с которым она познакомилась на границе между Абхазией и Грузией. Лукава спросил женщину, едут ли в Сочи танки, в ответ она написала «Да, едут».

Джанджгава приговорили к 12 годам колонии по статье о госизмене из-за переписки с Гочей Чхетия, с которым она познакомилась после поездки в Грузию. Он спрашивал о перемещениях военного эшелона. ФСБ подозревало его в связях с грузинскими спецслужбами. Джанджгаву обвинили в передаче сведений агенту грузинской разведки.