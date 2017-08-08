СМИ сообщили о дефиците бензина АИ-95 в Крыму

На полуострове Крым наблюдается дефицит топлива марки АИ-95. Об этом Интерфаксу сообщил директор крупного регионального нефтетрейдера, фирмы ТЭС Антон Раскин.

«Вынуждены покупать на нефтебазах Краснодарского края», — сказала Раскин.

Он также отметил, что 30% заправок сейчас находятся без топлива, и поставлять бензин с материка «не успевают». По словам Раскина, ситуация с бензином должна измениться через неделю.

В свою очередь, министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин сообщил агентству, что проблема с АИ-95 могла возникнуть из-за «неорганизованности процесса поставки топлива в регион».

Он добавил, что бензин, по его данным, «начал пропадать после «мини-блэкаута» в конце июля, когда полуостров на полтора часа остался без света».

Генеральный директор сети АЗС ООО «Атан-Крым» Александр Терещенко считает, что проблемы с поставками топлива на полуостров началась после атаки вирусом Petya на компьютерную систему «Роснефти».

В пресс-службе министерства топлива и энергетики Крыма «Новой газете» не смогли предоставить оперативный комментарий.

Напомним, 6 и 7 августа Минэнернго России вводило график временного отключения энергоснабжения из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях.