Россиянин расшифровал алгоритм работы игровых автоматов и требует выкуп

Россиянин, который утверждает, что закончил академию ФСБ, разработал схему, по которой группа из четырех человек может выиграть в игровых автоматах в казино по 250 тысяч долларов в неделю, пишет издание Wired.

По информации журнала, гражданин России известный под именем Алекс обратился к производителю игровых автоматов Aristocrat Leisure с ультиматум. Он потребовал у компании перестать подсылать агентов компании, которые следят за работой автоматов, на «точки», где команда Алекса зарабатывает деньги, в обмен на выкуп.

Если производители автоматов откажутся идти «на сделку» россиянин пригрозил опубликовать механизм получения денег.

По мнению выпускника ФСБ, миру «слишком хорошо известно» природа «развлечения», которое предоставляют казино.

«Все, что они делают, и что я делаю, — это движение денег. Их задача — помочь казино брать деньги у людей, моя задача — помочь себе и людям забирать деньги из казино. Просто небольшой противовес глобальной игровой системе, где казино всегда побеждает», — написал Алекс журналистам по электронной почте.

Отметим, что по информации издания, компания предложила россиянину встретиться на территории США, однако он отказался.

Алекс утверждает, что в 2014 году четыре его агента в США обвинялись в мошенничестве после того, как они применили свою схему в казино в Миссури, Иллинойсе и Калифорнии.

Россиянин рассказал, что после двух лет в Академии ФСБ и работе в военном университете в Санкт-Петербурге, его пригласили работать в казино. В казино хотели узнать, как настроить произведенные австралийской компанией Novomatic машины, чтобы они приносили больше выгоды. Машина была запрограммирована на выплату 90% выигрыша, а клиент Алекса хотел, чтобы он скорректировал ее до 50%.

Максим Прошкин