«Я похудел на 14 кг, спасибо нашему правосудию». Экс-министру Улюкаеву продлили домашний арест до января. Фото

Алексей Улюкаев: «Я похудел на 14 кг, спасибо нашему правосудию». Фото: агентство Москва

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Судья Лариса Семенова продлила домашний арест до 27 января, передает РИА Новости.

«Нет, конечно», — ответил Улюкаев на вопрос, признает ли он свою вину.

Суд отказался приостановить дело. Рассмотрение по существу начнется 16 августа.

«Прекратить производство по делу просила сторона защиты, суд им отказал», — объяснил прокурор, не уточнив, доводы защиты.

По данным источника ТАСС, свидетелем по делу выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В конце июля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК России (получение должностным лицом взятки). По версии следствия, Улюкаев получил 2 млн долларов от представителя «Роснефть» за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти».