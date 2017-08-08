В Крыму опровергли дефицит бензина Аи-95

В министерстве топлива и энергетики республики Крым заявляют, что на полуострове проблем с обеспечением топлива нет, следует из ответа на запрос, который «Новая газета» отправила в Минэнерго России.

По данным министерства, запасов автомобильного бензина марки Аи-95, по состоянию на 7 августа, хватит на ближайшие 26 суток, а Аи-92 хватит еще на 33 дня.

Ранее директор крупного регионального нефтетрейдера, фирмы ТЭС Антон Раскин рассказал, что в Крыму наблюдается дефицит топлива марки Аи-95.

«Вынуждены покупать на нефтебазах Краснодарского края», — заявлял Раскин.

Он также отметил, что 30% заправок сейчас находятся без топлива, и поставлять бензин с материка «не успевают».

В свою очередь, министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин сообщил агентству, что возможные проблемы с Аи-95 могли возникнуть из-за «неорганизованности процесса поставки топлива в регион».

Он добавил, что бензин, по его данным, «начал пропадать после «мини-блэкаута» в конце июля, когда полуостров на полтора часа остался без света».

Генеральный директор сети АЗС ООО «Атан-Крым» Александр Терещенко считает, что возможные проблемы с поставками топлива на полуостров началась после атаки вирусом Petya на компьютерную систему «Роснефти».