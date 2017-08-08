ВЦИОМ: большинство россиян выступили за реновацию жилья в регионах

Более двух третьих россиян (73%) считают, что ряд регионов страны больше нуждается в реализации программы реновации, чем Москва. Это следует из данных социологического опроса, проведенного ВЦИОМ.

Как выяснили социологи, запуск программы реновации пятиэтажек в Москве стал резонансным событием в масштабах всей страны: на конец июня о ней слышали 70% россиян. Почти половина всех опрошенных (48%) считают текущую ситуацию в столице подходящей для реализации программы реновации. Причем эта доля среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга заметно выше — 60%.

Треть опрошенных (35%) сказали, что проблема ветхого жилья в столице не является слишком серьезной или же ее нет совсем. В то же время, более половины всех респондентов (59%), за исключением москвичей, оценивают ситуацию с ветхим жильем в своем регионе как проблемную. Также 47 % респондентов из регионов считают, что в их городе есть более острые проблемы, чем реновация жилья.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о реновации 1 июля. Всего в программу реновации столичного жилья попали 5144 дома. Само голосование жителей по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Сроки проведения общих собраний собственников помещений были продлены мэром до 15 июля.

Предполагается, что первые дома снесут и расселят уже до конца 2017 года.

Алина Пинчук